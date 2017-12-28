Большой обмен между Украиной и кремлевскими боевиками: Хроника событий

Этого обмена ждали больше года. Переговоры начинались и срывались, детали оговаривались и менялись, на обмен соглашались и отказывались.

И вот накануне Нового года договориться об обмене пленными между Украиной и представителями "ЛНР" и "ДНР" наконец удалось.

Обмен состоялся сегодня. Мы собрали для вас все детали происходящего: сколько обменяли, кого не удалось обменять и чего ожидать дальше.

- Обмен стартовал сегодня в полдень на КПП "Майорское".

- Обменять удалось не всех запланированных к обмену. По крайней мере, со стороны сепаратистов и ряда защитников сепаратистов среди украинских граждан уже есть несколько заявлений об отсутствии в списках ряда фамилий:

Так, адвокат Валентин Рыбин сообщил, что по состоянию на 14:20 на обмен не поехали Мефедов, Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко.

Адвокат Татьяна Монтян днем сообщала о том, что Украина "в последний момент отказалась обменивать ее подзащитного – гражданина Эстонии Владимира Полякова".

- Согласно заявлению представителя "ЛНР" в группе обмена Ольги Кобцевой, Украина, в рамках первого этапа большого обмена, передала "ЛНР" 73 человека из 99, которые были в списке. Второй этап будет касаться обмена с "ДНР".

В ответ боевики передали Украине 16 человек. Кобцева заявила, что на момент обмена часть из 99 освободилась, а часть отказалась от возвращения на территорию луганских боевиков. Ресурс сепаратистов уточнил, что по словам Кобцевой, отказались от возвращения на территорию "ЛНР" двое человек.

- Как сообщает " Громадське ", ссылаясь на уполномоченного ВР по правам человека Валерию Лутковскую, 43 человека из списка тех, кого планировали передать боевикам, уже отбыли наказание и были освобождены, потому не приехали на обмен.

Кроме того, она подтвердила то, что есть часть людей, которые отказываются от переезда на оккупированную территорию.

- В числе освобожденных: ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко и Артем Ахмеров, контрактник ВСУ Валентин Богдан, боец 24 бригады Артем Виндюк и блогер Эдуард Неделяев.

- Обмен с "ДНР" происходит на КПП неподалеку от оккупированной Горловки. Как сообщает "Громадське", боевики передают Украине 58 человек, Украина боевикам - 165 вместо анонсированных 207-ми.

- Среди освобожденных украинцев: ученый Игорь Козловский и украинский блогер Валентин Фомичев.

- Боевики также передали Украине "киборга" Александра Морозова, солдата Алексея Кириченко, который попал в плен "ДНР" еще в августе 2014 года и еще одного военнослужащего, лейтенанта ВСУ Андрея Бессараба, который служил в инженерных войсках. В июне 2016 года Бессараб случайно попал на чужой блокпост и был схвачен "ДНР". Кроме того, также освобожден снайпер из 128 бригады Александр Олейник, находившийся в плену с февраля 2015 года.

- Процесс обмена завершен. Об этом в Facebook сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.