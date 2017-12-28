Порошенко в Харькове: Будем работать над освобождением украинцев, оставшихся в плену

"Наконец это случилось! Этого дня мы ждали больше трех лет. С Саур-Могилы, где попали первые украинские воины, которые сегодня с нами. И после Дебальцево, где 40-вой батальон держал оборону. И из-под Луганска, и киборги из донецкого аэропорта стоят за моей спиной. Освобожденные из вражеского плена, где они были в заложниках лишь за то, что любят Украину", - отметил президент.

Также Порошенко рассказал о том, как происходила встреча Ирины Геращенко с пленными украинцами в Авдеевке:

"И дрогнуло сердце сегодня, когда Ирина Геращенко, мой уполномоченный, которая была в Горловке, на оккупированной территории, достала украинский флаг и зазвучало в Горловке "Слава Украине!" И парни, гордые, подняли украинские флаги, сказали, "мы сделаем все, чтобы украинские флаги вернулись на оккупированную территорию".

"А еще было очень важно, что почти каждый сказал, что "господин президент, скажите обязательно, что мы будем продолжать борьбу, чтобы вытащить наших ребят, которые остались в Макеевке, в Горловке. Украина своих не бросает", - добавил Порошенко.

Как сообщалось, в результате обмена удерживаемыми лицами на Донбассе, который состоялся в среду, были освобождены 73 украинских заложника, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

Удалось освободить военнослужащих Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых схватили боевики в период с конца 2014 до начала 2016 год во время тяжелых боевых действий на фронте.

Кроме этого, среди уволенных историк и религиовед, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, руководитель Донецкого областного отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Донецкой областной ОО "Центр Дискавери" Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев. // 112.ua