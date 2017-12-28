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В Киеве внедорожник сбил насмерть мужчину: предварительно, за рулем был судья

28.12.2017 00:38

За рулем авто, которое сбило пешехода в Киеве на улице Васильковская, по предварительной информации, был судья.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Смертельное ДТП в Киеве: предварительно, за рулем внедорожника был судья

“Водитель автомобиля Land Rover Freelander на пешеходном переходе сбил мужчину, который от травм скончался на месте ДТП. По предварительной информации, водителем внедорожника является судья”, — сообщил источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

 

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