В Киеве внедорожник сбил насмерть мужчину: предварительно, за рулем был судья

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За рулем авто, которое сбило пешехода в Киеве на улице Васильковская, по предварительной информации, был судья.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.
“Водитель автомобиля Land Rover Freelander на пешеходном переходе сбил мужчину, который от травм скончался на месте ДТП. По предварительной информации, водителем внедорожника является судья”, — сообщил источник.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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