В питерском супермаркете «Перекресток» прогремел взрыв, пострадали 10 человек

Вечером в среду, 27 декабря, в одном из супермаркетов "Перекресток" в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщает портал "Фонтанка". Информацию о ЧП журналистам подтвердили представители компании X5 Retail Group, которой принадлежит магазин. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту взрыва по ст. 30 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

"В торговом комплексе Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - сказала Петренко "Интерфаксу". По ее словам, следствие намерено проверить все возможные версии происшествия. При этом она подчеркнула, что квалификация уголовного дела пока не меняется.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС, "информация о происшествии по адресу Кондратьевский проспект, 44 поступила в 18:55". "Специалисты прибыли на место в 19:00. Возгорания нет, все посетители эвакуированы. На месте работают взрывотехники", - заявили в МЧС. Уточняется, что магазин находится в развлекательном комплексе "Гигант Холл".

По информации СМИ, взрыв произошел в камере хранения, также задев одну из касс. При этом разрушений конструкции здания ТЦ, на первом этаже которого находится супермаркет, нет.

Местная жительница Элина передала порталу 78.ru слова очевидцев о том, где именно в магазине находилась бомба. "Там кто-то поставил сумку на коробки, там, видимо, было взрывное устройство, и оно сработало", - сообщила женщина.

По данным Telegram-канала Mash, на полу магазина найдены подшипники - вероятнее всего, речь идет о поражающих элементах в самодельном взрывном устройстве.

На странице сообщества "Питер Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте" отмечается, что дыма и пламени в здании не видно. "Много машин скорой и пожарных машин. Все бегают, тянут рукава, выносят пострадавших. Затруднено движение. Площадь Калинина - Лабораторная улица забита спецмашинами", - рассказал автор публикации.

Девять человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга в результате происшествия в супермаркете, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной. "Пострадали десять человек, один отказался от госпитализации, девять человек доставлены в Мариинскую, Александровскую и Елизаветинскую больницы", - сказал собеседник агентства. // NEWSru.com