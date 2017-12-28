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Самолеты с освобожденными украинцами приземлились в «Борисполе»

28.12.2017 00:48

Два самолета, на бортах которых находятся освобожденные из плена ОРДЛО украинцы, приземлился на территории военного сектора аэропорта "Борисполь".

Возле аэропорта освобожденных пленников встречают несколько сотен людей, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане, сообщает Укринформ.

Самолеты с освобожденными украинцами приземлились в «Борисполе»

Вместе с освобожденными пленниками в Борисполь прилетели Президент Петр Порошенко и другие должностные лица, которые участвовали в обмене.

 

 

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