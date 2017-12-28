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В Житомире мужчин пытался «дать» следователю тысячу долларов

28.12.2017 02:07

В Житомире прокуратура совместно с Нацполицией разоблачили мужчину, который пытался дать следователю одну тысячу долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Сейчас мужчина задержан / Фото УНИАН

Как отмечается в сообщении, в среду, 27 декабря 2017 года, прокуратурой области совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в области, во время проведения негласных следственных действий задержали мужчину, когда он пытался дать взятку в 1 тыс. долларов милиционеру следственного отдела Житомирского отделения полиции ГУНП в области.

Находясь в служебном кабинете ведомственного учреждения, 36-летний житель другой области предлагал взятку следователю за решение вопроса о возврате автомобиля, на который был наложен арест во время досудебного расследования.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные и процессуальные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение) УК Украины проводит следственное управление Главного управления НПУ в области. Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство. Санкция указанной статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. // УНИАН

 

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