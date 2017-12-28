Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Опубликована часть списка украинцев, вернувшихся из плена боевиков (фото)

28.12.2017 01:21

73 украинца вернулись из плена боевиков ОРДЛО, в списке, среди прочих, бойцы батальона "Кривбасс" и "киборги".

Об этом сообщает "Громадське".

 список

В списке освобожденных значатся (на языке оригинала):

Абрамов О.О.
Арбузов О.І.
Ахмеров. А.О.
Бердник Д.О.
Бєлов Ю.С.
Бесараб А.Ф.
Богдан В.С.
Бучок В.М.
Віндюк А.В
Гайова Г.Л.
Гашпор К.В.
Герасименко М.М.
Гладкий С.В
Голіков О.О.
Гулька В.М.
Даркін О.В.
Іовов М.М.
Казначеєв Е.Г.
Калін О.
Кириченко О.
Кодьман О.
Козловський І.
Кононенко Є.М.
Кононенко І.М.
Костенніков А.Т.
Канарський О.Г
Коць Л.Р.
Кусков О.О.
Кушпіль О.О.
Лазаренко О.Ю.
Левашов Д.О.
Любчук В.П.
Ляса І.
Морозов О.
Неделяєв Е.В.
Недосєкін В.Б.
Новицький А.С.
Овчаренко В.В.
Олійник О.
Петрачкова О.Г.
Політова О.П.
Попов О.В.
Радовець В.Н.
Радулов С.М.
Сапожніков І.В.
Симоненко Є.В.
Сичов Л.М.
Сінченко Г.А.
Соболєв М.В.
Старченко С.І.
Тиренко І.В.
Юрбаш П.В.
Фомічьов В.І.
Храмих О.М.
Чмерук А.В.
Чулга О.М.
Чуденцов Є.
Швайко В.Ю.
Яковенко І.С.

Фамилии еще 14 освобожденных пока уточняются. // УП

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...