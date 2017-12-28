Опубликована часть списка украинцев, вернувшихся из плена боевиков (фото)

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73 украинца вернулись из плена боевиков ОРДЛО, в списке, среди прочих, бойцы батальона "Кривбасс" и "киборги".
Об этом сообщает "Громадське".
В списке освобожденных значатся (на языке оригинала):
Абрамов О.О.
Арбузов О.І.
Ахмеров. А.О.
Бердник Д.О.
Бєлов Ю.С.
Бесараб А.Ф.
Богдан В.С.
Бучок В.М.
Віндюк А.В
Гайова Г.Л.
Гашпор К.В.
Герасименко М.М.
Гладкий С.В
Голіков О.О.
Гулька В.М.
Даркін О.В.
Іовов М.М.
Казначеєв Е.Г.
Калін О.
Кириченко О.
Кодьман О.
Козловський І.
Кононенко Є.М.
Кононенко І.М.
Костенніков А.Т.
Канарський О.Г
Коць Л.Р.
Кусков О.О.
Кушпіль О.О.
Лазаренко О.Ю.
Левашов Д.О.
Любчук В.П.
Ляса І.
Морозов О.
Неделяєв Е.В.
Недосєкін В.Б.
Новицький А.С.
Овчаренко В.В.
Олійник О.
Петрачкова О.Г.
Політова О.П.
Попов О.В.
Радовець В.Н.
Радулов С.М.
Сапожніков І.В.
Симоненко Є.В.
Сичов Л.М.
Сінченко Г.А.
Соболєв М.В.
Старченко С.І.
Тиренко І.В.
Юрбаш П.В.
Фомічьов В.І.
Храмих О.М.
Чмерук А.В.
Чулга О.М.
Чуденцов Є.
Швайко В.Ю.
Яковенко І.С.
Фамилии еще 14 освобожденных пока уточняются. // УП
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