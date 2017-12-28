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Около 100 школьников и учителя отравились угарным газом на дискотеке

28.12.2017 12:17

На севере Кыргызстана около 100 школьников отравились угарным газом от генератора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"В селе Кегеты Чуйской области около 100 школьников и четверо преподавателей отравились газом генератора. В среду в Чуйскую территориальную больницу массово поступили дети и взрослые с отравлением. Диагноз у всех – отравление угарным газом. Шестеро отравившихся поступили в крайне тяжелом состоянии, они были госпитализированы в реанимационное отделение", – рассказал собеседник агентства.

Дети в больнице с отравлением. Фото: newsroom.kh.ua

По информации директора Чуйской территориальной больницы Нурбека Абдрахманова, всего поступило 75 пострадавших, четверо из них учителя. "На данный момент шестеро детей находятся в отделении реанимации, состояние их оценивается как тяжелое, стабильное", – сказал он.

"Остальные пострадавшие госпитализированы в общие соматические отделения, их состояние оценивается как средней тяжести, им установлен диагноз: отравление угарным газом легкой степени", – пояснил Абдрахманов.

Он отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, организовано наблюдение, они обеспечены лекарственными средствами.

По данным Минздрава Киргизии, 27 декабря в селе Кегеты ученики 7-8 классов средней школы решили устроить дискотеку в спортивном зале. В связи с отключением электроэнергии они попытались провести дискотеку и использовать электрический генератор, в результате чего клубы дыма заполнили спортзал. // Сегодня

 

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