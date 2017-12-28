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В Варшаве задержали обвиняющегося в мошенничестве миллиардера из РФ, пытавшегося вылететь в Киев

28.12.2017 12:38

Из столицы Польши россиянин намеревался вылететь в Украину, надеясь, что страна, которая имеет конфликт с Россией, его не выдаст

В аэропорту в Варшаве задержали и арестовали экс-главу одной из крупнейших транспортно-строительных компаний в России Андрея Чернякова, передает "Gazeta Wyborcza". В России миллиардера обвиняют в мошенничестве.

Андрей Черняков. Фото: kompromat1.info

Черняков пытался вылететь из Варшавы в Киев.

В 2011 году компания "Космос", владельцем которой он является, взяла 11 млрд рублей кредита на строительство тоннеля в Москве. Впоследствии Черняков уехал за границу, а займы не оплатил. В 2015 году Россия выдала ордер на арест миллиардера.

Как сообщается, с начислением процентов долг миллиардера составляет 30 млрд рублей

Кроме того, перед тем, как Андрея Чернякова задержали, в Великобритании его осудили за укрывательство имущества. Однако приговора он лично не услышал, поскольку также бежал из этой страны, вероятно в Германию. Оттуда он прибыл в Варшаву. Из столицы Польши россиянин намеревался вылететь в Украину, надеясь, что страна, которая имеет конфликт с Россией, его не выдаст. Однако большое бегство закончилась во время прохождения паспортного контроля в аэропорту им. Фридерика Шопена в Варшаве. // Сегодня

 

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