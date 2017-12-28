После освобождения главаря «титушек» Крысина потерпевший и свидетели начали резко менять показания

Потерпевший и свидетели дела о стрельбе на АЗС в Киеве, фигурантом которого является предводитель "титушек" Юрий Крысин, осужденный условно за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия, резко изменили свои показания в пользу подозреваемых.

Об этом на своей странице в Facebook написала правозащитник Мария Томак.

Она сообщила, что 27 декабря состоялось очередное заседание Соломенского райсуда Киева, на котором были заслушаны свидетели со стороны обвинения.

"Это дело, в отличие от майдановских - не столь однозначно. В роли агрессора - бригада Крысина (по версии следствия). В качестве потерпевшего - белоцерковский титушка, который получил ранение в ногу и был на АЗС в качестве охранника. Следствие считает, что Крысин хорошо знает белоцерковских титушок, он вроде привлекал их во время различных криминальных историй домайдановских времен", - пояснила Томак.

По ее словам пострадавший в этом деле пропал после того как Крысину была изменена мера пресечения. Когда прокуратура начала заявлять, что исчезновение потерпевшего произошло именно после изменения меры пресечения, потерпевший пришел на заседание вместе с самим Крысиным, и дал совершенно отличные от первоначальных показания.

"Первоначально в производстве было двое залегендированных свидетелей, которые согласились давать показания в деле под вымышленными именами. Это тоже белоцерковские титушки. Но сегодня (хотя их не вызывали) они пришли в суд. Вместе с адвокатами Крысина. Последние требовали их допросить. Еще раз. Залегендированные гособвинением свидетели. Приходят с адвокатами обвиняемого. Который, вероятно, привлекал их ранее в темных дел, и с которым волею судьбы и титушачьего бизнеса они в определенный момент оказались по разные стороны баррикад", -подчеркнула правозащитница.

Томак подчеркнула, что не смотря на это Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство о допросе этих лиц, не приняв возражения стороны обвинения.

Кроме того, свидетель, которого успели допросить на заседании 27 декабря, также изменил свои показания на безопасные для Крысина.

"А еще он заявил, что первоначальные его показания - появились в результате давления со стороны менеджмента АЗС и прокурор Алексей Донской уговорил его дать показания против Крысина. Видео следственного экспертимента судья Курова смотреть не захотела. Вопрос об участии допрашиваемого свидетеля в событиях Майдана в качестве привлеченного к атакам на протестующих, - отвела. На вопрос, кем работал свидетель 2016 года, когда произошла история, - он не ответил. И Крысина он не узнал", - добавила правозащитница.

По словам Томак, следующее заседание суда по данному делу состоится 24 января.

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Как сообщалось, фигурант дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин известен в криминальных кругах под кличками "Шкаф", "Крыса", "Шрек".

По версии правоохранителей, Крысин является одной из ключевых фигур в иерархии титушек-уголовников, которые занимались нападениями, похищениями, пытками и убийствами во время Майдана. Однако все эти годы правосудие закрывало глаза на "подвиги" Крысина, а апофеозом стал неожиданно мягкий приговор – условный срок – по делу о гибели Веремия.

По данным обвинения, Крысин в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года организовал группу людей, совершивших нападение на машину такси, в которой находился журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий.

Крысин вместе с другими людьми избивал журналиста битами, пока один из участников нападения не нанес Веремию смертельное огнестрельное ранение. Сам обвиняемый признал себя виновным в хулиганстве.

Позже появилась информация, что Крысин имеет высокопоставленных покровителей в нынешней власти. // Обозреватель