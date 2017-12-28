За втручання прокуратури навчальному закладу повернуто 78 га землі вартістю понад 2 млн. грн.

Прокурори Луганщини вкотре захистили інтереси держави у сфері земельних відносин та охорони дитинства.

Освітнім закладом та фермерським господарством укладено договір про спільну діяльність з використанням земельної ділянки, яка розташована на території Міловського району області.

Фактично укладеним правочином суб’єкту господарювання у платне користування передано 78 га землі вартістю понад 2 млн грн. Оскільки між сторонами склались правовідносини з оренди землі, вони повинні відповідати вимогам Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі».

При цьому, навчальний заклад не мав повноважень розпоряджатись вказаною земельною ділянкою за відсутності рішення відповідного органу місцевого самоврядування та без проведення аукціону.

З метою захисту інтересів держави, місцева прокуратура звернулась до суду з вимогами про визнання зазначеного договору недійсним та звільнення земельної ділянки.

Господарський суд Луганської області визнав договір про спільну діяльність недійсним, а фермерське господарство звільнило вказану земельну ділянку.



Прес-служба прокуратури Луганської області