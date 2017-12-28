В Ровно педофил нападает на младшеклассниц

В Ровно полиция разыскивает педофила, который напал на двух девочек 7 и 9 лет, поджидая детей в подъездах.

"По словам детей, незнакомец, придерживая девочку рукой, допустил развратные действия относительно нее. Приблизительно через минуту незнакомец сбежал и уже в 17:40 в соседнем доме совершил развратные действия по отношению к 7-летней девочке", – сообщила сотрудник пресс-службы Нацполиции в Ровенской области Мария Юстицкая.

При этом она подчеркнула, что изнасиловать детей неизвестный не успел – девочки отделались только испугом и уже вернулись к учебе.

Между тем, в школе усилили меры безопасности.

"Есть кнопка экстренного вызова, которой мы имеем право воспользоваться, если увидим человека, который неадекватно себя ведет. За три минуты приезжает полиция. Кроме того, школа обеспечена камерами видеонаблюдения. Они есть в холле, вокруг школы, и мы можем отслеживать людей, которые вызывают подозрения", – заверил директор школы Михаил Белик.

Тем временем, пока злоумышленник не задержан, детей в школу отводят родители.

"Вот она мне говорит – а что может случиться? Что, я не смогу убежать, или что? Говорю, доця, с такими людьми ты раньше дела не имела, просто не понимаешь, чего от них можно ждать", – говорит мама одной из школьниц Татьяна Бешта.

Стоит отметить, что подобные инциденты в этом же районе происходили в прошлом году – тогда педофил напал на двух девочек, но его так и не задержали. В полиции не исключают, что нынешние происшествия связаны с тем же мужчиной. // Сегодня