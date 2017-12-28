В Винницкой области эксгибиционист устроил «шоу» в школе

В Винницкой области задержали мужчину, который развращал детей. Об этом сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Бершадском районе.

"В полицию от администрации одной из школ района поступило сообщение о том, что в помещении учебного заведения учителя задержали неизвестного мужчину, который совершил распутные действия в отношении учениц 1 класса. На перемене мужчина подошел к девочкам и расстегнул дубленку, надетую на голое тело", – рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался 47-летний житель Винницы. Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Свой поступок преступник объяснить не может. // Сегодня