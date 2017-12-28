В Винницкой области эксгибиционист устроил «шоу» в школе

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Извращенца задержали прибывшие по вызову учителей полицейские.
В Винницкой области задержали мужчину, который развращал детей. Об этом сообщает местная полиция.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в Бершадском районе.
"В полицию от администрации одной из школ района поступило сообщение о том, что в помещении учебного заведения учителя задержали неизвестного мужчину, который совершил распутные действия в отношении учениц 1 класса. На перемене мужчина подошел к девочкам и расстегнул дубленку, надетую на голое тело", – рассказали в ведомстве.
Задержанным оказался 47-летний житель Винницы. Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Свой поступок преступник объяснить не может. // Сегодня
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