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В Винницкой области эксгибиционист устроил «шоу» в школе

28.12.2017 13:30

Извращенца задержали прибывшие по вызову учителей полицейские.

В Винницкой области задержали мужчину, который развращал детей. Об этом сообщает местная полиция.

Картинки по запросу эксгибиционист

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Бершадском районе.

"В полицию от администрации одной из школ района поступило сообщение о том, что в помещении учебного заведения учителя задержали неизвестного мужчину, который совершил распутные действия в отношении учениц 1 класса. На перемене мужчина подошел к девочкам и расстегнул дубленку, надетую на голое тело", – рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался 47-летний житель Винницы. Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Свой поступок преступник объяснить не может. // Сегодня

 

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