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YouTube разблокировал ролик Навального с призывом к забастовке. Но без тегов Путин и Памфилова

28.12.2017 13:40

YouTube разблокировал видео Алексея Навального, в котором он призывает участвовать в массовой акции 28 января. Из тегов ролика исчезли фамилии президента России Владимира Путина и главы ЦИК Эллы Памфиловой, а также слова «выборы», «бойкот» и «митинг»

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), которая занимается выпуском видео, подтвердила, что она убрала из тегов Путина и Памфилову.

Картинки по запросу Навальный

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в ответ на вопрос журналиста «Медузы» сказала: «Это поразительная история, потому что теги у нас всегда бывают примерно одни и те же, и раньше ничего такого не происходило». 

  • Ролик Алексея Навального был опубликован на ютьюбе 27 декабря. Его заблокировали примерно через полдня после публикации. По словам Навального, YouTube объяснил блокировку тем, что у видео были «неправомерные хэштеги».
  • 28 января Навальный собирается провести в десятках городов России митинги с призывом к бойкоту президентских выборов, которые состоятся в марте 2018 года. Он решил устроить «забастовку избирателей» после того, как ЦИК отказался зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. // Медуза

 

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