Экс-служащего КОГА подозревают в растрате 10 млн., выделенных на общежитие для переселенцев и детсад

Прокуратурой Киевской области по материалам сотрудников Управления защиты экономики в Киевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему начальнику Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Указываются, в рамках досудебного расследования было установлено, что экс-служащий, находясь на посту в период с 2015-2016 годов, умышленно потратил на свое усмотрение бюджетные средства на общую сумму почти 10 млн грн, которые предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведения капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского заведения оздоровления и отдыха.

Таким образом, бывший начальник, злоупотребляя служебным положением, нанес ущерб государству на почти 10 млн грн.

Санкция ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. // 112.ua