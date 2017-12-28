Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Бориспільський прокурор безпідставно віддав сторонній особі «Bentley», що знаходився в розшуку

28.12.2017 14:07

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, який у 2015 році навмисно та безпідставно віддав сторонній особі автомобіль «Bentley», що знаходився в міжнародному розшуку

 

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прокурора Бориспільської місцевої прокуратури за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна, яке перебувало у віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

Картинки по запросу прокуратура Київської області

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений, зловживаючи службовим становищем, видав автомобіль марки “BENTLEY” вартістю 890 тис грн, який належав юридичній особі-нерезиденту та перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, особам, які не були власниками вказаного майна та не мали права ним розпоряджатись. На даний час місцезнаходження вказаного автомобіля не відоме.

Відтепер обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...