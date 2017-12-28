Бориспільський прокурор безпідставно віддав сторонній особі «Bentley», що знаходився в розшуку

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, який у 2015 році навмисно та безпідставно віддав сторонній особі автомобіль «Bentley», що знаходився в міжнародному розшуку

Прокуратурою Київської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прокурора Бориспільської місцевої прокуратури за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна, яке перебувало у віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений, зловживаючи службовим становищем, видав автомобіль марки “BENTLEY” вартістю 890 тис грн, який належав юридичній особі-нерезиденту та перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, особам, які не були власниками вказаного майна та не мали права ним розпоряджатись. На даний час місцезнаходження вказаного автомобіля не відоме.

Відтепер обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Київської області