Пьяный водитель, въехавший в авто копов после погони, заявил, что «за рулем сидел инопланетянин»

Водитель говорил, что может отблагодарить и имеет влиятельных знакомых и что надо "выйти всем сухими из ситуации".

Вчера, 27 декабря, около 23 часа патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat на автодороге Киев-Чоп, который осуществил обгон на перекрестке.

Правоохранители включили проблесковые маячки красного и синего цветов, включили сирену и дали указание водителю остановиться, однако нарушитель начал убегать, передает пресс-служба полиции Львова. Ему удалось оторваться от преследования.

«В какой-то момент беглец увидел, как навстречу ему едет другой патрульный автомобиль с красными проблесковыми маячками, который именно осуществлял сопровождение. Нарушитель решил, что это его преследуют и решил вклиниться в колонну из автомобилей. В тот момент экипаж, который осуществлял преследование перегнал его и когда понял это сразу совершил разворот. Водитель упомянутой машины выехал на встречную полосу вблизи населенного пункта Дидилов и совершил столкновение с патрульным автомобилем. Инспекторы несмотря на то, что получили повреждения сразу выбежали из автомобиля, чтобы убедиться водитель не пострадал. Мужчина сказал, что с ним все в порядке. У него заметили признаки алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Мужчина начал отрицать факт управления транспортным средством.

«Я сбоку сидел, а за рулем сидел инопланетянин», - пояснил патрульным водитель.

Также, водитель говорил, что может отблагодарить и имеет влиятельных знакомых и что надо "выйти всем сухими из ситуации".

На место вызвали следственно-оперативную группу, поскольку сотрудники патрульной полиции получили телесные повреждения. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга. Следователь направил водителя в медицинское учреждение, чтобы установить, был ли он трезв. Там он по совету адвоката отказался от обследования. И объяснял, что драгеру не доверяет, а анализы ему не позволяет вера сдавать. Медики составили заключение по признакам, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Дальше делом занимаются следователи. // ТСН