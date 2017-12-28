Мешканець Сєвєродонецька знову сяде на 3 роки за крадіжку в знайомого

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно).
Встановлено, що у березні 2016 року раніше судимий чоловік, знаходячись в гостях у своєї знайомої, таємно викрав у останньої банківську картку, на якій знаходились грошові кошти у сумі майже 8 тис. грн.
Наразі Сєвєродонецьким міським судом зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованого йому правопорушення та засуджено до 3 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Луганської області
Постепенное удорожание контрабанды – это тоже метод борьбы с ней, а в комплексе с установлением контроля за продажами в интернете и жесткой позицией ГФС по фискализации...