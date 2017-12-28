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Мешканець Сєвєродонецька знову сяде на 3 роки за крадіжку в знайомого

28.12.2017 14:29

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена повторно).

Встановлено, що у березні 2016 року раніше судимий чоловік, знаходячись в гостях у своєї знайомої, таємно викрав у останньої банківську картку, на якій знаходились грошові кошти у сумі майже 8 тис. грн. 

Наразі Сєвєродонецьким міським судом зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованого йому правопорушення та засуджено до 3 років позбавлення волі. 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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