В Запорожье «по горячим следам» задержали банду уличных грабителей

В ночь на 28 декабря в Запорожья сотрудники патрульной полиции по горячим следам задержали троих уличных грабителей, которые напали на местного жителя и отобрали у него личные вещи.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

Фото: патрульная полиция Запорожья

"К патрульным обратился гражданин с сообщением о том, что на него напали трое неизвестных. Мужчина запомнил, что один из них был одет в камуфляжную одежду, и именно он наносил ему телесные повреждения. Также он добавил, что неизвестные отобрали пакет, в котором находились его личные вещи", – говорится в сообщении.

Копы предложили потерпевшему сесть в служебный автомобиль и начали отрабатывать информацию, курсируя по прилегающим улицам. Вскоре копы заметили подозреваемых возле одного из магазинов.

Заявитель опознал нападавших, которые сразу же и были задержаны. Во время поверхностного осмотра у одного из них был найден пакет с вещами пострадавшего, а позже у одного из мужчин полицейские нашли пистолет с явными признаками переделки, снаряженный шестью патронами.

Задержанный отказался объяснить, откуда у него пистолет и зачем он ему.

Запрещенные вещи были изъяты в присутствии свидетелей, а всех участников происшествия доставили в Хортицкий отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента. // Сегодня