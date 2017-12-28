Президент подписал закон о медреформе

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Кроме того, глава государства поставил подпись под законом о улучшении доступа к медобслуживанию в сельской местности
Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал закон "О государственных финансовых гарантиях медицинских услуг и лекарственных средств", запускающий медицинскую реформу.
Кроме того, глава государства поставил подпись под законом о улучшении доступа к медобслуживанию в сельской местности. // 112.ua
Постепенное удорожание контрабанды – это тоже метод борьбы с ней, а в комплексе с установлением контроля за продажами в интернете и жесткой позицией ГФС по фискализации...