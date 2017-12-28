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Прокуратура Киева снова открыла производство по земельным растратам Довгого

28.12.2017 15:16

Прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

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"Считаю решение САП о закрытии дела народного депутата Олеся Довгого неприемлемым. Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК - "в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения" вызывает и удивление и возмущение", - заявил Луценко.

Он отметил, что доказательства по делу есть и на их основе ВР сняла неприкосновенность с депутата, а также добавил, что за 5 месяцев САП могла собрать больше доказательств.

"Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать кто. Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст 191ККУ) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК - 15 лет", - отметил Генпрокурор.
 

 

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