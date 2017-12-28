Мешканця Сєвєродонецька за розбій засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі

Встановлено, що у квітні 2017 року мешканець Сєвєродонецька вчинив розбійний напад на перехожого. У вечірній час доби зловмисник, перебуваючи на одній з вулиць міста, з метою заволодіння чужим майном здійснив розбійний напад із застосуванням насильства, заволодівши сумкою потерпілого та спричинивши останньому матеріальну шкоду на суму понад 5000 грн.

Натепер вироком Сєвєродонецького міського суду розбійника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, та призначено покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)