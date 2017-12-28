В РФ чиновницу, отвечавшую за патриотическое воспитание, подозревают в создании шайки наркоторговцев

Уголовное наказание грозит 28-летней Алине Даракчян, которая работает в "Агентстве развития туризма и социокультурных проектов". Она не только долгое время проработала в администрации района, но и имела прямое отношение к патриотическому воспитанию детей и молодежи, пишет V1.ru.

"Еще совсем молодой девушкой Алина начинала свою карьеру секретарем в территориальной избирательной комиссии Городищенского района, - рассказал источник в администрации. - После этого ее заприметили и устроили консультантом в отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации Городищенского района. А когда ликвидировали патриотический центр "Эдельвейс", то она возглавила муниципальное учреждение "Патриотцентр".

Спустя некоторое время у районного руководства возникли претензии к работе с подрастающим поколением. Касались они якобы найденных в учреждении "мертвых душ", и контракт с директором был расторгнут.

Однако без работы во властных структурах бывшая секретарша избиркома и "патриотка" не осталась. После увольнения Алина Даракчян устроилась в "Агентство развития туризма и социокультурных проектов".

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт задержания 28-летней подозреваемой в организации торговли наркотиками. "Сначала 22 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда в момент закладки наркотиков была задержана 30-летняя женщина. При себе она имела несколько "доз", - пояснили в пресс-службе региональной полиции.

Через задержанную в Волгограде удалось выйти на предполагаемого организатора группировки наркоторговцев. Ею оказалась "28-летняя женщина, которая была задержана в Городище". В машине у подозреваемой был найден и изъят 61 сверток с приготовленной к сбыту "синтетикой".

Сейчас обе задержанных находятся под арестом. Предполагаемым наркоторговкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. У старшей из фигуранток есть семилетняя дочь. // NEWSru.com