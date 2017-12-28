Суд арестовал ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга Курченко

Также арестована часть недвижимости и права на интеллектуальную собственность

Печерский районный суд арестовал ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества беглого бизнесмена времен экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко.

Об этом свидетельствует решение суда, зарегистрированное в Едином реестре.

Как следует из материалов суда, группа прокуроров и следователей Генеральной прокуратуры, осуществляющих расследование отмывания доходов, полученных незаконным путем, ходатайствовали об аресте средств компании "Украинский медиа-холдинг", конечным бенефициаром которого является упомянутый бизнесмен.

Свое ходатайство правоохранители мотивировали тем, что указанные активы могут быть приобщены к вещественным доказательствам, поскольку у следствия есть все причины утверждать, что эти средства и все, что на них было приобретено, получено незаконным путем.

Кроме того, обвинители заявили, что факт погашения 160 млн долларов кредита, предоставленного государственным "Укрэксимбанком" одной из компаний холдинга, является ничем иным как фактом легализации незаконно полученных средств. Кроме того, следователи указывали на риск потери этих активов и на то, что в случае доказанности их незаконного происходжения, они подлежат процедуре спецконфискации.

Суд, изучив предоставленные правоохранителями документы, удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров ГПУ и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Отметим, что в "Украинский медиа-холдинг" входит множество изданий и телеканалов, в частности, "Корреспондент", "Комсомольская правда в Украине" и телеканал "МI". // РБК-Украина

