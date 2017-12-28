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Несколько человек умерли, отравившись эрзац-«ликером» на похоронах погибших от того же напитка

28.12.2017 16:02

Ликер был изготовлен из сахарного тростника

Власти Доминиканской Республики сообщили, что по меньшей мере дюжина человек погибла и еще 21 человек был госпитализирован после употребления домашнего ликера, содержащего метанол. Об этом сообщает AP.

Фото: pixabay

Также сообщается, что первые случаи смерти произошли на прошлой неделе, а оставшиеся люди заболели после того, как выпили тот же ликер во время похорон первых жертв.

Министр здравоохранения Алтаграсия Гусман заявил, что чиновники пытаются найти источник ликера. Пока никто не был арестован.

Смертельные случаи произошли недалеко от границы Доминиканской Республики и Гаити. Также известно, что после употребления алкоголя люди погибли и на Гаити, однако точное количество жертв неизвестно. // Сегодня

 

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