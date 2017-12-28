Экс-директора «отжатой» у него КФ «Меньшевик» долгое время «кошмарила» дагестанская ОПГ

После событий 27 декабря на заводе «Меньшевик» в Москве был задержан Илья Аверьянов. В настоящее время он находится в Следственном комитете.

Илья Аверьянов

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение мужчины, причинившего утром 27 декабря 2017 года огнестрельное ранение гражданину на территории фабрики «Меньшевик». Он был задержан полицейскими города Москвы», — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова

Илья Аверьянов утверждает, что его действия, в результате которых был убит один человек, являлись самообороной. Бизнесмен заявил, что его уже долгое время терроризирует этническая ОПГ, которая незаконным путем отобрала его бизнес и, по сути, совершила рейдерский захват. Эту версию в беседе с «Росбалтом» подтвердил его близкий друг Герман Батасов, который сообщил, что свой бизнес Илья Аверьянов строил с нуля долго и упорно на протяжении всей своей жизни.

«Илья постепенно, год за годом, расширял производство, вводил новые линии, выпускавшие уже и другую продукцию — конфеты, кондитерские изделия. Он создал «Меньшевик» с нуля. Дела шли с разным успехом, но фабрика работала, сотрудникам платилась зарплата. А в один день Аверьянов неожиданно узнал, что больше не является владельцем фабрики», — рассказал Батасов.22.jpg

Оказалось, говорит Батасов, что некие неизвестные люди в сговоре подали в суд поддельные документы о том, будто он продал им предприятие и отказывается выполнять обязательства. Суд встал на сторону рейдеров, признав их право собственности на фабрику.

«Вы представляете, Аверьянов вообще никогда не слышал про этих людей. По его словам, все документы были поддельными. Однако на основании их у него решили отобрать дело всей жизни. Сначала пришли какие-то люди, представившиеся участниками «дагестанской» ОПГ. Потом судебные приставы. Илья их не пускал, строчил жалобы в прокуратуру и другие ведомства. Обжаловал судебное решение. Но натыкался на какую-то стену. Он говорил, что у захватчиков все везде «схвачено». А в марте произошло первое нападение», — рассказывает Батасов дальше.

Весной 2017-го несколько десятков уроженцев Дагестана, вооруженные арматурой, вломились на территорию завода и избили Аверьянова. Налетчики искали документы, печати и другие вещи. После вызова полиции они скрылись с территории завода. После этого инцидента Аверьянов решил держать при себе официально зарегистрированное ружье «Сайга», которое он и применил в ходе конфликта на «Меньшевике».

«Про Илью сейчас пишут всякие небылицы. Что он принимал психотропные вещества, агрессивный, скрылся через секретный туннель и т. д. Аверьянов — нормальный мужик. Создал свой бизнес, зарабатывал, растил детей. А потом пришли неизвестные и решили все забрать. Без каких-либо оснований. Я считаю, что сегодня он защищал свою жизнь. В этот раз Илью вполне могли убить», — закончил друг Аверьянова.

Напомним, утром 27 декабря произошла стрельба и убийство на московской фабрике «Меньшевик» в Люблино. Виновником инцидента стал бывший директор предприятия Илья Аверьянов. По данным следствия, между Аверьяновым и сотрудниками ЧОПа вспыхнул словесный конфликт, который перерос в стрельбу и убийство одного из работников охранного предприятия.В итоге Аверьянов забаррикадировался на предприятии, а после скрылся с территории фабрики. // Преступная Россия