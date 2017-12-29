В Москве полицейские задержали одного из лидеров оппозиции Илью Яшина

В Москве полиция задержала главу совета муниципальных депутатов Красносельского округа Илью Яшина, который занимался организацией «Дня свободных выборов» 24 декабря. Об этом сам Яшин написал в твиттере.

Заместитель депутата Дмитрий Таралов написал в своем твиттере, что у Яшина забрали телефон, ключи и удостоверение. Депутата оставили в отделе полиции до суда.

Яшин в декабре объявил о проведении акции «День свободных выборов» — муниципального праздника, который не требует согласования городских властей. Несмотря на это, мэрия выступила против праздника и назвала его незаконным, а Мосгорсуд запретил Яшину его проводить. Прокуратура посчитала инициативу Яшина «несанкционированным митингом под видом праздника» и вынесла ему предостережение.

Утром 24 декабря полиция помешала организаторам установить сцену, поэтому Яшин сменил формат акции и провел собрание граждан. Мероприятие посетили около 350 человек, никого не задержали. После собрания в главном управлении МВД по Москве сообщили, что в отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении. // Медиазона