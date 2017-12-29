Во Львове женщина погибла, упав в шахту лифта

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Сегодня, во Львове, в больнице "Охматдет" погибла женщина, которая упала в шахту лифта.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"В полицию поступило сообщение о том, что в больнице погибла женщина, упав в шахту лифта. Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливается личность погибшей", - сообщили в полиции. // УНН
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