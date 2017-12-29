Лутковская рассказала, кого в рамках вчерашнего обмена передали боевикам

Вчерашний обмен прошел не по формуле "306 на 74", как планировалось изначально, количество лиц для обмена было подкорректировано

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в эксклюзивном интервью телеканалу "112 Украина" рассказала, какие личности были переданы боевикам на неподконтрольную территорию Донбасса в рамках вчерашнего обмена.

"Это достаточно разные люди, их уголовные дела находились либо на стадии досудебного рассмотрения, либо на стадии судебного рассмотрения, либо на стадии, когда уже вынесен приговор. Мы категорически отказались, поэтому сегодня (вчера, - ред.) формула получилась не "306 на 74", вышла немножко другая, но мы категорически отказались от того, чтобы привозить на линию разграничения тех лиц, отбывших назначенный судом срок наказания или были освобождены судом в связи с вынесением оправдательных приговоров, и соответственно являются абсолютно свободными людьми, чтобы их привозить на линию разграничения с целью, чтобы они были субъектами этой процедуры. Эта категория сразу отпала", - рассказала она.

В список тех, кто подлежал обмену, по словам омбудсмена, также попали лица, не имевшие меры пресечения, либо те, у кого она не связана с содержанием под стражей.

"Так же, если люди отказывались от того, чтобы быть субъектами обмена, они не приезжали даже на линию разграничения и соответственно формула немного изменилась по количеству человек", - уточнила она.

Лутковская добавила, что боевики не предъявляли претензий к тем, кто отказался от обмена фактически после его начала. Отметим, среди таких был экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, который спрятался в автобусе для журналистов и не был передан боевикам.