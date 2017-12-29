Двух подозреваемых в совершении разбойного нападения на Николаевщине задержали в Одессе

В Одессе полиция 26 декабря задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на Николаевщине.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Ранее, 8 ноября этого года, около 6:00 на автодороге возле села Новогригорьевка Вознесенского района мужчины в масках выбежали из лесополосы и напали на двух жителей Южноукраинска, которые в это время вышли из автомобиля. Злоумышленники, угрожая применением оружия, нанесли мужчинам телесные повреждения, отобрали у них документы, деньги и другие вещи.

Задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, им сообщили о подозрении в разбое. Розыск еще одного подозреваемого продолжается. // Преступности НЕТ