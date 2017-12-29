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Шахрай, розшукуваний у Польші, тікав від прикордонників на Закарпатті

28.12.2017 17:20

Учора ввечері в пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону виявили 54-річного громадянина Польщі, який знаходився у міжнародному розшуку.

Під час перевірки документів спрацювала відповідна база даних Інтерполу.

Розшукуваний у Польші за шахрайство чоловік після викриття на кордоні на Закарпатті тікав від прикордонників

В ході встановлення обставин стало відомо, що за відмивання коштів, фінансове шахрайство та організовану злочинну діяльність чоловік розшукується правоохоронними органами Польща.

Зрозумівши, що його викрито, іноземець спробував втекти від прикордонників чим вчинив ще одне правопорушення, відповідальність за яке передбачене частиною 1 статті 185-10 КУпАП.

Після складання протоколу про адміністративне правопорушення затриманого передали представникам Нацполіції. // zakarpattya.net.ua

 

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