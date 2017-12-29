Генпрокуратура Украины обжаловала приговор суда в отношении Крысина

В ГПУ считают, что назначенное наказание не соответствует тяжести уголовного правонарушения

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда города Киева, который признал виновным Юрия Крысина в хулиганстве и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. По этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Указывается, что жалоба внесена из-за того, что наказание не "является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений".

Как сообщалось, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года.

19 февраля 2014 года ночью в Киеве был убит журналист газеты "Вести" Веремий. Он скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот. // 112.ua