Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Что скрывает секретный бункер Горбачева в белорусских лесах

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней

Реклама

...

Технологии

Загрузка...
Печать

Генпрокуратура Украины обжаловала приговор суда в отношении Крысина

28.12.2017 17:35

В ГПУ считают, что назначенное наказание не соответствует тяжести уголовного правонарушения

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор Шевченковского районного суда города Киева, который признал виновным Юрия Крысина в хулиганстве и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. По этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Евгения Закревская Facebook

Указывается, что жалоба внесена из-за того, что наказание не "является достаточным и необходимым для исправления лица и предупреждения новых преступлений".

Как сообщалось, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года.

19 февраля 2014 года ночью в Киеве был убит журналист газеты "Вести" Веремий. Он скончался в больнице скорой помощи от огнестрельного ранения в живот. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...