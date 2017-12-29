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В Киеве подешевеет отопление для населения

28.12.2017 17:50

НКРЭКУ снизила тарифы на отопление для населения от «Киевэнерго» на 4,1%

 

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%.

В Киеве подешевеет отопление / фото УНИАН

Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании.

Так, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета. Все тарифы приведены с учетом НДС.

Как сообщалось, 4 июля 2017 года комиссия снизила тариф на отопление от «Киевэнерго» на 0,2%. Тариф на отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составлял 1414,45 грн/Гкал. // УНИАН

 

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