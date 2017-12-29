В Киеве подешевеет отопление для населения

НКРЭКУ снизила тарифы на отопление для населения от «Киевэнерго» на 4,1%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%.

Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании.

Так, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета. Все тарифы приведены с учетом НДС.

Как сообщалось, 4 июля 2017 года комиссия снизила тариф на отопление от «Киевэнерго» на 0,2%. Тариф на отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составлял 1414,45 грн/Гкал. // УНИАН