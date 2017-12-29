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П’яний водій-українець фурою протаранив патрульне авто у Німеччині, загинула полісменка (фото)

28.12.2017 18:05

У німецькій федеральнїй землі Північний Рейн-Вестфалія поблизу кордону з Нідерландами увечері в середу, 27 грудня, вантажівка протаранила поліцейський автомобіль. Внаслідок наїзду загинула жінка-поліцейська, ще двоє її колег були тяжко травмовані, передає агенція dpa.

40-тонна вантажівка, яка петляла на автомагістралі, привернула до себе увагу ще на території Нідерландів. Один з водіїв попередив поліцію, тому в Німеччині патрульний автомобіль очікував вантажівку на автобані A61 поблизу міста Фірзен.

Вантажівка протаранила патрульне авто

Поліцейські увімкнули проблискові маячки та аварійну сигналізацію. Однак вантажівку понесло й вона на повній швидкості врізалася в патрульний автомобіль, протягнувши його 200 метрів.

Вантажівка протягнула патрульне авто 200 метрів

Вантажівка протягнула патрульне авто 200 метрів

Внаслідок наїзду 23-річна жінка-поліцейська, яка перебувала на задньому сидінні автомобіля, загинула на місці. Її двоє колег отримали тяжкі поранення.

Водій вантажівки, який виявився українцем, залишився неушкодженим. Його затримали та допитали. За повідомленням поліції, вміст алкоголю у зразку крові водія становив понад два проміле. // DW

 

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