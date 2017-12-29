Полиция обнаружила тела пропавших мужчин, закопанные возле трассы под Одессой

В Одесской области расследуют убийство двух человек. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение об исчезновении двух местных жителей, которые на автомобилях выехали по делам и не вернулись.

А спустя несколько дней правоохранителям сообщили о жуткой находке.

"В дежурную часть позвонил житель с. Орловка, который сообщил, что в направлении кирпичного завода, в сторону поля, на расстоянии около 400 метров от трассы в землю закопан труп. В ходе проведения первоочередных следственных действий были обнаружены тела двух мужчин, которые были закопаны в земле. Там же были обнаружены и фрагменты одежды", – отметили в полиции.

В настоящее время в рамках начатых производств проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенных преступлений. // Сегодня