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Суд оставил под арестом снабженца «михомайдана» Дангадзе

29.12.2017 01:02

Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда, который арестовал соратника экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без права внесения залога, передают "Українські Новини".

Картинки по запросу Северион Дангадзе

Защита Дангадзе просила суд заменить меру пресечения в виде ареста на личное обязательство.

Как сообщалось, 6 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения соратнику Михеила Саакашвили Севериону Дангадзе в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внести залог.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича, в частности Сергея Курченко, финансировал акции протеста для захвата государственной власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования. Глава ГПУ сообщил, что Саакашвили получил от Курченко "два транша". // 112.ua

 

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