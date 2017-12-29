Освобожденные из плена на Донбассе получат по 100 тысяч гривен

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Также тем, кто был трудоустроен, зачислят трудовой стаж
В Кабинете министров Украины подготовили проект постановления, согласно которому все освобожденные из плена на Донбассе заложники получат по 100 тысяч гривен от государства.
Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.
"Наше предложение в том, чтобы дать каждому из тех, кого вчера освободили по 100 тысяч гривен", - заявил Рева.
По его словам, всем заложникам, которые были официально трудоустроены до того, как попали в плен в Донбассе, будет зачислен трудовой стаж.
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...