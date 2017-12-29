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Освобожденные из плена на Донбассе получат по 100 тысяч гривен

29.12.2017 02:12

 Также тем, кто был трудоустроен, зачислят трудовой стаж 

В Кабинете министров Украины подготовили проект постановления, согласно которому все освобожденные из плена на Донбассе заложники получат по 100 тысяч гривен от государства.

Фото: встреча пленных (РБК-Украина)

Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.

"Наше предложение в том, чтобы дать каждому из тех, кого вчера освободили по 100 тысяч гривен", - заявил Рева.

По его словам, всем заложникам, которые были официально трудоустроены до того, как попали в плен в Донбассе, будет зачислен трудовой стаж.
 

 

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