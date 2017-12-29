Сын Шуфрича дал сбитому пешеходу миллион и получил три года с отсрочкой

Сына народного депутата Нестора Шуфрича, который 26 августа совершил наезд на пешехода в Киеве, приговорили к году условного наказания. Об этом сообщил адвокат пострадавшего Вячеслав Лысенко в Facebook.

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - написал Лысенко.

Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен.

В январе 2018 года Алексею сделают имплантацию титановой пластины в череп и только после восстановления от операции можно будет говорить о возвращении к обычной жизни. Все лечение оплачивает обвиняемый.

Как сообщалось, сын народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича на Bentley сбил в центре Киева 31-летнего мужчину.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.

30 августа суд избрал Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича – народный депутат. 31 октября Шуфрича-младшего еще на два месяца оставили на поруках отца. // 112.ua