Россиянин зарезал и ограбил сотрудницу музея, с которой познакомился в интернете

Следователи Владимирской области раскрыли по горячим следам жестокое убийство женщины-реставратора, работавшей во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. С потерпевшей расправился ее интернет-знакомый, которого она пригласила в гости.

В рамках расследования 28 декабря был задержан 38-летний житель Владимирской области, который ранее неоднократно был судим, в том числе за совершение особо тяжких преступлений, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, 22 декабря 2017 года рецидивист познакомился в сети Интернет с 56-летней сотрудницей музея, проживавшей в микрорайоне Заклязьменский. Женщина сразу пригласила мужчину в гости. В тот же день он пришел к ней в квартиру.

"Через определенное время между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес смертельные ножевые ранения хозяйке квартиры", - сказано в пресс-релизе.

Преступник похитил несколько ценных вещей потерпевшей и скрылся. По данным "МК Владимир", из квартиры пропали паспорт, деньги, ноутбук и документы на жилье.

"Тело женщины утром 23 декабря 2017 года обнаружил гражданин, производивший ремонт ее квартиры", - добавили в СК РФ.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). После задержания подозреваемого он признал вину. Решается вопрос об избрании уголовнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что погибшая женщина-реставратор занималась восстановлением архивных документов. В квартире она жила одна (сын потерпевшей проживает в другом городе).

Почти сразу после смерти музейного работника в прессе появилась информация о том, что в Заклязьменском микрорайоне уже совершались убийства с "похожим почерком", передает "ТВ Миг". Однако слухи о серийном убийце в СК РФ опровергли.

"Ни о каком маньяке, ни о чем подобном речи нет. Пишут, что якобы это второе убийство. Это ложь! В Заклязьменском уже давно не было ничего подобного - никаких убийств", - заявила начальник пресс-службы управления СК РФ во Владимирской области Ирина Александровна Минина.

По ее словам, последнее убийство в этом микрорайоне было зафиксировано еще в 2015 году. Тогда на частной территории был обнаружен чемодан с расчлененным телом. "Но это никак не соотносится с тем, что мы имеем сегодня. Просто кому-то хочется попугать жителей Владимира. Мы не понимаем, кому интересно (и зачем) представлять Владимир в таком негативном виде", - заключила Минина. // NEWSru.com