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На Донбассе задержали очередного информатора боевиков

29.12.2017 12:36

Мужчина передавал противнику сведения о силах АТО

На Донбассе задержали информатора боевиков. Об этом сообщает СБУ.

Фото: AFP

"Уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинскомуй власти территории, был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" через социальную сеть "Вконтакте". За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и лично передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области", – рассказали в ведомстве.

Оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим "кураторам", а также банковские платежные карточки, куда ему перечисляли деньги.

Продолжаются следственные действия. // Сегодня

 

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