На Донбассе задержали очередного информатора боевиков

На Донбассе задержали информатора боевиков. Об этом сообщает СБУ.

"Уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинскомуй власти территории, был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" через социальную сеть "Вконтакте". За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и лично передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области", – рассказали в ведомстве.

Оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим "кураторам", а также банковские платежные карточки, куда ему перечисляли деньги.

Продолжаются следственные действия. // Сегодня