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П’яний угон коштував мешканцю Рубіжного 5 років позбавлення волі

29.12.2017 12:47

Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року раніше судимий 22-річний мешканець Рубіжного, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволодів мопедом марки «Jamaha», після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зник.

Картинки по запросу Прокуратура Луганської області

Наступного дня правопорушника було затримано працівниками поліції.

На теперішній час вироком Рубіжанського міського суду зловмисника визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
 
Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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