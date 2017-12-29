П’яний угон коштував мешканцю Рубіжного 5 років позбавлення волі

Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у травні 2017 року раніше судимий 22-річний мешканець Рубіжного, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволодів мопедом марки «Jamaha», після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зник.

Наступного дня правопорушника було затримано працівниками поліції.

На теперішній час вироком Рубіжанського міського суду зловмисника визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури Луганської області