«Ворье в законе» лезет в Украину в том числе и по указанию ФСБ

Засилье "коронованных" прикинальных авторитетов в Украине началось со второй половины 2016 года, отметил глава Нацполиции

Многие так называемые "воры в законе" в Украине работают на ФСБ РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, российские спецслужбы их засылают в Украину для того, чтоб они совершали преступления и организовывали преступные организации.

"Оказалось, их много приехало из России. Мы увидели, что за этим очень часто стоит Федеральная служба безопасности Российской Федерации. После задержания кто-то молчал, а кто-то говорил: получил команду или рекомендацию прибыть в Украину, поселиться в определенном регионе и жить, как и до этого жил. То есть совершать правонарушения, создавать незаконные преступные организации, сращиваться с ослабленным государственным аппаратом", – сказал Князев.

Он отметил, что засилье "коронованных" преступников в Украине началось со второй половины 2016 года.

"Где-то до середины прошлого года полиция в своих отчетах или руководители полиции в своих речах вообще очень редко докладывали обществу об эффектных задержаниях или реализации выявления правонарушений, их расследования, в котором документировали бы роль так называемых "воров в законе". Число этих субъектов на территории Украины в разы увеличилось", – подчеркнул глава Нацполиции. // Сегодня