На Сумщині поліція затримала підозрюваних у розбійному нападі на родину підприємця

Озброєні зловмисники увірвались в будинок потерпілих ввечері. Цілу ніч катували людей, вимагаючи гроші. Задовольнившись 1,5 тисячами гривень, втекли. Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські вирахували і затримали нападників вже наступного дня. Наразі їх перевіряють на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території області так і в інших регіонах України.

Повідомлення на лінію «102» про розбійний напад надійшло від самого потерпілого. 62-річний житель Лебединського району повідомив, що троє невідомих увірвались до його будинку, напали на нього та його сина, вимагаючи гроші.

Працівники поліції, які виїхали на місце події, опитали потерпілих. З’ясувалось, що зловмисники в масках на обличчях увірвались в будинок підприємця. Зв’язали його та почали бити. Потім «черга» дійшла і до його сина. Тілесні ушкодження завдавали ногами та «монтировкою», вимагаючи при цьому гроші. Обшукавши оселю, забрали півтори тисячі гривень та втекли.

На розкриття цього зухвалого злочину був задіяний весь особовий склад відділення поліції, найкращі розшукові Управління карного розшуку главку.

«Підозрюваних у вчиненні розбійного нападу затримали протягом доби за місцем їх мешкання. Це жителі Охтирки, Бурині та Лебединського району віком 43, 36 та 32 років, які раніше разом відбували покарання в місцях позбавлення волі. За місцем їх мешкання поліцейські вилучили частину речових доказів, які вказували на причетність чоловіків до скоєння цього злочину, - коментує Віталій Ткаченко, т.в.о. начальників Лебединського відділення поліції. – У скоєному вони зізнались. Розповіли, що напад планували заздалегідь».

Наразі потерпіли знаходяться в тяжкому стані в Сумській обласній клінічній лікарні. Їх нападники затримані на підставі ст.208 КПК України. Зловмисникам оголосили підозру за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій». За скоєне їм загрожує дванадцятирічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції в Сумській області