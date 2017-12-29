Старейшины-извращенцы наказали групповым изнасилованием девушку, вышедшую замуж по любви

В провинции Пенджаб в Пакистане молодая женщина добивается привлечения к ответственности нескольких мужчин, которые сексуально надругались над ней.

Злоумышленники выполняли волю совета старейшин, которые решили наказать потерпевшую за "несанкционированный" брак.

Об этом пишет The Express Tribune.

По словам 19-летней пострадавшей Р., 2,5 месяца назад она сочеталась браком со своим возлюбленным Ф. Однако деревенские старейшины не одобрили этот семейный союз, поскольку молодожены не обращались к ним за благословением.

Старцы созвали панчаят (деревенский совет), на котором постановили изнасиловать женщину в наказание за неуважение к мнению старших. Приговор привели в исполнение три члена панчаята, которые надругались над потерпевшей. Это преступление было совершено в окрестностях города Тандлианвала, недалеко от Фейсалабада, примерно в 100 километрах от границы с Индией.

После изнасилования женщина обратилась в местную полицию. Однако там неоднократно отказывались регистрировать ее заявление. Лишь после нескольких попыток подать жалобу блюстители закона согласились начать расследование.

Известно, что двое предполагаемых насильников являются братьями. Сам факт надругательства подтверждается найденными следами ДНК, пишет The Independent.

Месяц назад в городе Карачи пакистанские полицейские арестовали 10 человек, подозреваемых в убийстве молодоженов, которые также вступили в "несанкционированный" брак. В этом случае в расправе участвовала разгневанная родня потерпевших - 24-летнего Абдула Хади и 19-летней Хасины Биби.

В пакистанском обществе женщины и девушки нередко сталкиваются с насилием, которое оправдывается тем, что они якобы позорят свои семьи. Правозащитники считают, что в стране ежегодно совершаются сотни "убийств чести". В 2014 году было зафиксировано 837 таких случаев. // NEWSru.com