Службова недбалість співробітниці податкової спричинила шкоду інтересам держави на 1,5 млн. грн.

Прокуратурою Луганської області повідомлено про підозру співробітниці податкової інспекції за фактом неналежного виконання нею своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту однієї з податкових інспекцій регіону внаслідок недбалого ставлення до своїх службових обов’язків не вказала в акті результатів перевірки одного з приватних підприємств наявність у останнього залишку активів, при цьому зазначивши, що дані питання нею не досліджувались.

Внаслідок незаконних дій службової особи інтересам держави спричинено матеріальну шкоду в розмірі понад 1,5 млн грн.

Бездіяльність службової особи призвела до того, що підприємство отримало змогу уникнути фінансової відповідальності за порушення вимог Податкового кодексу України, що призвело до неможливості стягнути з останнього в установленому законом порядку штрафні санкції.

Наразі триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 367 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прес-служба прокуратури Луганської області