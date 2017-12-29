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В Хмельницкой области сужден молдаванин, по вине которого 4 человека погибли и 13 пострадали

29.12.2017 14:00

Мужчине присудили 7,5 лет лишения свободы, приговор еще можно обжаловать в суде

В Хмельницкой области судили гражданина Молдовы, по вине которого в ДТП погибли четверо и пострадали тринадцать человек. Авария произошла в середине октября прошлого года, возле села Гуменцы Каменец-Подольского района.

На месте той страшной аварии. Фото: ГСЧС

"Досудебным расследованием установлено, что, управляя грузовым автомобилем DAF с полуприцепом марки Krone, иностранец выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter", – сообщает прокуратура Хмельницкой области.

В результате аварии пострадали семнадцать человек. Четверо пассажиров микроавтобуса получили несовместимые с жизнью травмы, еще у двенадцати пассажиров этого авто и водителя диагностировали телесные повреждения различной степени тяжести.

Осужденного приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. // Сегодня

 

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