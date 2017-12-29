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Киян закликають не скуповуватися на стихійних ринках через спалахи сальмонельозу

29.12.2017 14:12

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві в столиці протягом останніх років спостерігається суттєве погіршення епідемічної ситуації із захворюваності на гострі кишкові інфекції.

З початку 2017 року в місті зареєстровано 2 спалахи захворювання на гостру кишкову інфекцію ротавірусної етіології, 2 спалахи захворювання на гостру кишкову інфекцію невстановленої етіології, 4 спалахи сальмонельозу.

Киян закликають не скуповуватися на стихійних ринках

Під час спалахів захворіло 115 осіб (в тому числі 61 дитина), виявлено 50 носіїв сальмонельозної інфекції (в тому числі 46 дітей), в 1 випадку захворювання на ботулізм закінчилося летально.

Зважаючи на згадане вище, закликаємо Вас, шановні мешканці та гості м. Києва, не купувати харчові продукти (в’ялену та копчену в домашніх умовах рибу та м’ясо, консерви домашнього приготування, харчові продукти невідомого походження) в місцях стихійної торгівлі.

Це небезпечно для Вашого здоров’я та здоров’я Ваших рідних і близьких. Будьте обачливими. // Вечірній Київ

 

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