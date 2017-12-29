Во Львове сотруднику соцслужбы при изъятии ребенка пришлось стрелять в его пьяного папашу

Как сообщили «фАКТАМ» в пресс-службе Львовского горсовета, работник социальной Службы по делам детей Шевченковского района пришел в семью, в которой проживает четырехлетний сын.

В ноябре прошлого года у родителей забрали ребенка за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, но разрешили матери брать его к себе на выходные. Однако на этот раз она сына не вернула, поэтому соцработник отправился выяснять причину.

- Двери открыла мать мальчика и сообщила, что муж ее бьет, она вся в синяках и не может выйти на улицу. Пьяный супруг в этот момент лежал на полу. Служащий попросил одеть ребенка, чтобы самому отвести его в детское учреждение, однако в этот момент отец внезапно поднялся с пола и ударил гостя по голове, тот сначала упал, а потом вырвался в коридор, где сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета. Но хозяин продолжал нападать, в результате чего был ранен в живот и ногу, — информирует пресс-служба.

Ребенка все-таки забрали в специализированное учреждение для детей.

В отношении его отца ведется следствие.