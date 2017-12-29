Во Львове сотруднику соцслужбы при изъятии ребенка пришлось стрелять в его пьяного папашу

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Инцидент со стрельбой произошел во Львове в доме на улице Гринченко.
Как сообщили «фАКТАМ» в пресс-службе Львовского горсовета, работник социальной Службы по делам детей Шевченковского района пришел в семью, в которой проживает четырехлетний сын.
В ноябре прошлого года у родителей забрали ребенка за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, но разрешили матери брать его к себе на выходные. Однако на этот раз она сына не вернула, поэтому соцработник отправился выяснять причину.
- Двери открыла мать мальчика и сообщила, что муж ее бьет, она вся в синяках и не может выйти на улицу. Пьяный супруг в этот момент лежал на полу. Служащий попросил одеть ребенка, чтобы самому отвести его в детское учреждение, однако в этот момент отец внезапно поднялся с пола и ударил гостя по голове, тот сначала упал, а потом вырвался в коридор, где сделал предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета. Но хозяин продолжал нападать, в результате чего был ранен в живот и ногу, — информирует пресс-служба.
Ребенка все-таки забрали в специализированное учреждение для детей.
В отношении его отца ведется следствие.
На линии соприкосновения месяц начался жёстко и кроваво, и в принципе, продолжается так же — несмотря на все раунды переговоров, СЦКК и телодвижения ОБСЕ, продолжает...