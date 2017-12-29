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В Украину прибыли еще два балкера с американским углем

29.12.2017 14:38

К причалам № 6 и № 5 ГП "МТП" Южный" пришвартовались, последние в 2017 году, балкеры с энергетическим углем. 

Об этом сообщили в пресс-службе порта "Южный".

В Украину прибыли еще два балкера с американским углем

Судно OCEANUS доставило 60,4 тыс. тонн энергетического угля для холдинга ДТЭК, а судно WOOLLOOMOOLLOO -73,4 тыс. тонн для ОАО "Центрэнерго". Работы по разгрузке проводятся по графику.

"В 2017 году объемы перевалки импортного энергетического угля в ГП" МТП "Южный" составили более 11% от общего грузооборота предприятия. С мая по декабрь в ГП обработано 18 судов типа Panamax. Это самый большой показатель в Украине. Сегодня уже ведутся переговоры относительно будущего сотрудничества с грузовладельцами в 2018 году. Согласуются объемы и графики поставок, а также готовятся проекты развития производственных площадок для наращивания обработки грузов", - отметил и.о. директора ГП "МТП" Южный "Виталий Жуковский.

С мая 2017 ГП "МТП "Южный" разгрузил более 1 млн тонн энергетического угля для государственных и частных компаний, из которых 847 тыс. тонн - для енергохолдингу ДТЭК, 412,5 тыс. тонн - для ПАО "Центрэнерго". // УНН

 

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