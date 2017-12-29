Прокуратура обжалует мягкий приговор Шуфричу-младшему

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Столичная прокуратура подаст апелляционную жалобу на приговор Печерского районного суда Киева, который приговорил к условному сроку наказания сына народного депутата Украины Нестора Шуфрича за совершение ДТП, в результате которого пострадал пешеход.
Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
“Столичная прокуратура готовит апелляционную жалобу на приговор водителю, который 26 августа текущего года совершил ДТП на ул.Шота Руставели в Киеве”, — сказали в пресс-службе.
В прокуратуре отметили, что считают наказание виновнику ДТП слишком мягким, поэтому в апелляционной инстанции будут просить назначить для обвиняемого наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Напомним, 26 августа вечером в Киеве произошла ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича.
8 декабря прокуратура Киева направила в обвинительный акт в отношении Нестора Шуфрича-младшего, сына народного депутата, за совершение ДТП на улице Шота Руставели в столице 26 августа.
28 декабря Печерский районный суд Киева объявил приговор Шуфрича-младшего. В частности, суд признал его виновным в совершении правонарушения, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобожденными от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
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